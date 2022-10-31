Манукян призвал Киркорова извиниться перед журналисткой, которую тот оскорбил после концерта в Питере

Блогер Давид Манукян, хорошо знакомый с певцр=ом Филиппом Киркоровым убежден, что артисту необходимо принести извинения журналистке, которую тот послал в ... .

Давид Манукян напомнил, что Филипп Киркоров не в первый раз хамит корреспондентам.

В 2004 году скандал "с розовой кофточкой" наделал много шума. После артист извинился перед журналисткой Ириной Ароян, и конфликт был забыт.

Теперь же ситуация повторилась.

Манукян считает, что Киркоров просто обязан принести свои извинения представительнице СМИ, с которой повел себя некрасиво.