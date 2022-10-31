Манукян призвал Киркорова извиниться перед журналисткой, которую тот оскорбил после концерта в Питере
2022-10-31 17:01
Блогер Давид Манукян, хорошо знакомый с певцр=ом Филиппом Киркоровым убежден, что артисту необходимо принести извинения журналистке, которую тот послал в ... .
Давид Манукян напомнил, что Филипп Киркоров не в первый раз хамит корреспондентам.
В 2004 году скандал "с розовой кофточкой" наделал много шума. После артист извинился перед журналисткой Ириной Ароян, и конфликт был забыт.
Теперь же ситуация повторилась.
Манукян считает, что Киркоров просто обязан принести свои извинения представительнице СМИ, с которой повел себя некрасиво.
Опубликовано: Наталья Гончарова
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Лобода посетила митинг в поддержку Украины в Таллине в компании своей 11-летней дочки
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Минобороны РФ объявило о завершении всех мероприятий частичной мобилизации
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров