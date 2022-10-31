Перевод стрелок часов в Херсонской области больше не нужен
2022-10-31 17:21
Херсонской области больше не нужно переводить часы на зимнее/летнее время, потому что будут использовать часовой пояс Москвы.
31 октября администрация Херсонской области сообщила, что после референдума их регион больше не будет переводить стрелки часов на зимнее/летнее время и будет использовать часовой пояс Москвы.
Стоит отметить, что Московское время действует в большинстве регионов европейской части России, а также смещение времени с 2014 года соответствует UTC+3.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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