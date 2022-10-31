Reuters: Маск пообещал ЕК, что Twitter продолжит соблюдать европейские правила
2022-10-31 17:22
Американский миллиардер Илон Маск заверил Еврокомиссию, что купленный им Twitter продолжит соблюдать европейские правила модерации контента.
31 октября новостное агентство Reuters сообщило о состоявшемся на прошлой неделе разговоре нового владельца Twitter Илона Маска еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.
Отмечается, что в ходе разговора Маск заверил представителя Европейской комиссии Бретона, что Twitter продолжит работать в соответствии с европейскими правилами регулирования онлайн-контента.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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