Reuters: Маск пообещал ЕК, что Twitter продолжит соблюдать европейские правила

APS
2022-10-31 17:22

Американский миллиардер Илон Маск заверил Еврокомиссию, что купленный им Twitter продолжит соблюдать европейские правила модерации контента.

31 октября новостное агентство Reuters сообщило о состоявшемся на прошлой неделе разговоре нового владельца Twitter Илона Маска еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.

Отмечается, что в ходе разговора Маск заверил представителя Европейской комиссии Бретона, что Twitter продолжит работать в соответствии с европейскими правилами регулирования онлайн-контента.

Опубликовано: Диана Мудреченко