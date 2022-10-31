Reuters: Маск пообещал ЕК, что Twitter продолжит соблюдать европейские правила

Американский миллиардер Илон Маск заверил Еврокомиссию, что купленный им Twitter продолжит соблюдать европейские правила модерации контента.

31 октября новостное агентство Reuters сообщило о состоявшемся на прошлой неделе разговоре нового владельца Twitter Илона Маска еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.

Отмечается, что в ходе разговора Маск заверил представителя Европейской комиссии Бретона, что Twitter продолжит работать в соответствии с европейскими правилами регулирования онлайн-контента.