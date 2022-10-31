8,5 миллионов долларов выиграла европейская команда Tundra Esports в чемпионате по Dota 2 The International 2022.

30 октября Tundra Esports стала чемпионом The International 2022 по компьютерной игре Dota 2, обыграв в финале противников из команды Team Secret, Европейский коллектив победил со счетом 3-0.

Команда занявшая первое место получит 45% призового фонда, второе место 13%, общий призовой фонд чемпионата The International 2022 составил 18 930 775 долларов США, так же в этом году Интернешнл (TI11) во второй раз в истории проходил в Азии. Формат проведения остался прежним, но количество участников ТИ11 было увеличено с 18 до 20.