Путин начал вести переговоры с Ильхамом Алиевым
2022-10-31 17:38
В Сочи Путин начал вести переговоры с президентом Азербайджана для разработки мирного договора.
31 октября в Сочи начались переговоры Путина и Ильхам Алиева в ходе которого планируется разработка мирного договора между Азербайджаном Арменией и Россией и открытия транспортных путей на Южном Кавказе после войны.
Также президент Азербайджана сообщил, что Баку выдвинул пять основных принципов отношений с Ереваном, которые помогут достичь нормализации отношений данных стран.
Опубликовано: Анастасия Меллер
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Лобода посетила митинг в поддержку Украины в Таллине в компании своей 11-летней дочки
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Минобороны РФ объявило о завершении всех мероприятий частичной мобилизации
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров