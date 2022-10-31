Путин начал вести переговоры с Ильхамом Алиевым

В Сочи Путин начал вести переговоры с президентом Азербайджана для разработки мирного договора.

31 октября в Сочи начались переговоры Путина и Ильхам Алиева в ходе которого планируется разработка мирного договора между Азербайджаном Арменией и Россией и открытия транспортных путей на Южном Кавказе после войны.

Также президент Азербайджана сообщил, что Баку выдвинул пять основных принципов отношений с Ереваном, которые помогут достичь нормализации отношений данных стран.