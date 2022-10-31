Минобороны РФ: прекращены все мероприятия по частичной мобилизации

Минобороны прекратили все мероприятия по частичной мобилизации, связанные с призывом в Российской Федерации.

31 октября Министерство обороны России прекратило все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе.

При этом личному составу военкоматов, который был задействован в призыве граждан, находящихся в запасе, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме, так же в ведомстве отметили, что пункты сбора, которые использовались для этих целей, вернуться к работе по прежнему назначению.