Минобороны РФ: прекращены все мероприятия по частичной мобилизации
2022-10-31 17:39
Минобороны прекратили все мероприятия по частичной мобилизации, связанные с призывом в Российской Федерации.
31 октября Министерство обороны России прекратило все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе.
При этом личному составу военкоматов, который был задействован в призыве граждан, находящихся в запасе, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме, так же в ведомстве отметили, что пункты сбора, которые использовались для этих целей, вернуться к работе по прежнему назначению.
Опубликовано: Илья Крылов
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