Минобороны РФ: частичная мобилизация в России завершена

Минобороны: все мероприятия по частичной мобилизации, связанные с призывом, прекращены.

31 октября местные СМИ сообщили, что Минобороны России заявило о том, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что установленное задание о призыве 300 тысяч человек выполнено и никаких дополнительных заданий не планируется, пополнение войск будет только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.