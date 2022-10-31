Минобороны РФ: частичная мобилизация в России завершена
2022-10-31 17:39
Минобороны: все мероприятия по частичной мобилизации, связанные с призывом, прекращены.
31 октября местные СМИ сообщили, что Минобороны России заявило о том, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что установленное задание о призыве 300 тысяч человек выполнено и никаких дополнительных заданий не планируется, пополнение войск будет только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.
Опубликовано: Елена Калиновская
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Минобороны РФ объявило о завершении всех мероприятий частичной мобилизации
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