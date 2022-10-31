Лобода посетила митинг в поддержку Украины в Таллине в компании своей 11-летней дочки
2022-10-31 17:51
Певица Светлана Лобода пришла на миттинг в поддержку Украины, который проходил в Таллине. Артистка взяла на "мероприятие" свою дочку Евангелину, которой 11 лет.
Светлана Лобода пришла на митинг в поддержку Украины в Таллине с 11-летней дочерью Евангелиной, видео которого певица выложила в своем Телеграм-канале.
Надо отметить, что многочисленным мероприятие назвать нельзя.
В скором времени звезда сцены планирует покинуть Эстонию, отправившись на гастроли по США.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Лобода посетила митинг в поддержку Украины в Таллине в компании своей 11-летней дочки
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