Лобода посетила митинг в поддержку Украины в Таллине в компании своей 11-летней дочки

Певица Светлана Лобода пришла на миттинг в поддержку Украины, который проходил в Таллине. Артистка взяла на "мероприятие" свою дочку Евангелину, которой 11 лет.

Светлана Лобода пришла на митинг в поддержку Украины в Таллине с 11-летней дочерью Евангелиной, видео которого певица выложила в своем Телеграм-канале.

Надо отметить, что многочисленным мероприятие назвать нельзя.

В скором времени звезда сцены планирует покинуть Эстонию, отправившись на гастроли по США.