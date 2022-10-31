В нескольких областях Украины звучит сирена воздушной тревоги
2022-10-31 17:54
Украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.
В понедельник вечером, 31 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению, сообщило, что в четырёх областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.
Согласно опубликованным данным, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях из-за ракетной угрозы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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