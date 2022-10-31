МИД РФ: атаки Киева на ЗАЭС угрожают Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч людей.

В понедельник днем по сообщениям ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киевский режим не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС и осуществляет атаки против ее критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан.

Захарова подчеркнула, что Россия призывает киевский режим и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьезным последствиям.

В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины за сутки три раза обстреляли город Энергодар и прилегающие к Запорожской АЭС территории, всего украинцами было выпущено 10 снарядов.