МИД РФ: атаки Киева на ЗАЭС угрожают Европе техногенной катастрофой
МИД РФ: атаки Киева на ЗАЭС угрожают Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч людей.
В понедельник днем по сообщениям ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киевский режим не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС и осуществляет атаки против ее критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан.
Захарова подчеркнула, что Россия призывает киевский режим и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьезным последствиям.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины за сутки три раза обстреляли город Энергодар и прилегающие к Запорожской АЭС территории, всего украинцами было выпущено 10 снарядов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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