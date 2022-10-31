Стервятники — настолько лютые, что могут есть мясо, зараженное сибирской язвой

Стервятники питаются падалью и костями, им нипочем волосы, рога и копыта крупных рогатых животных.

Их желудочный сок настолько кислотен, что в нем не выживают даже бактерии Bacillus anthracis, вызывающие сибирскую язву.

К слову, бородатые стервятники — единственные птицы, которые намеренно окрашивают свое оперение.

Вот настолько они невзрачно выглядят.