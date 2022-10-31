Стервятники — настолько лютые, что могут есть мясо, зараженное сибирской язвой
2022-10-31 18:57
Стервятники питаются падалью и костями, им нипочем волосы, рога и копыта крупных рогатых животных.
Их желудочный сок настолько кислотен, что в нем не выживают даже бактерии Bacillus anthracis, вызывающие сибирскую язву.
К слову, бородатые стервятники — единственные птицы, которые намеренно окрашивают свое оперение.
Вот настолько они невзрачно выглядят.
Опубликовано: Антон Райт
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