Проблема с едой в Мариуполе привела к людоедству
2022-10-31 19:03
Польский наемник признался в людоедстве на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе
В одном из интервью Onet польский наемник Кшиштов, воевавший в неонацистком полку «Азов» и в конечном итоге попавший в плен к ВСРФ рассказал, что на предприятии «Азовсталь», которое находится в Мариуполе, не было как таковой еды и воды, поэтому им приходилось идти на крайние меры.
Преступник рассказал, что вначале они ели испорченную пищу, но когда и она закончилась, то им приходилось есть части тела других людей.
Стоит отметить, что на интервью, которое происходило в Варшаве, он пришел на костылях.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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