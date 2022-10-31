Проблема с едой в Мариуполе привела к людоедству

Польский наемник признался в людоедстве на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе

В одном из интервью Onet польский наемник Кшиштов, воевавший в неонацистком полку «Азов» и в конечном итоге попавший в плен к ВСРФ рассказал, что на предприятии «Азовсталь», которое находится в Мариуполе, не было как таковой еды и воды, поэтому им приходилось идти на крайние меры.

Преступник рассказал, что вначале они ели испорченную пищу, но когда и она закончилась, то им приходилось есть части тела других людей.

Стоит отметить, что на интервью, которое происходило в Варшаве, он пришел на костылях.