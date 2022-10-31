По оценкам, из-за климатических изменений какао (растение) исчезнет уже к 2050 году
2022-10-31 19:03
Растения какао выращивают на очень узкой полосе земного шара: они растут только вокруг экватора, в местах с относительно стабильной температурой и влажностью в течение года.
Однако в следующие десятилетия климат этих регионов может стать теплее и суше — тогда какао будет негде выращивать.
Гигантские шоколадные компании, такие как Mars, усиленно ищут решения вместе с учеными — они пытаются создать ГМО-растения, способные выдерживать эти условия.
Но что известно точно — мы медленно, но верно приближаемся к концу шоколада в том виде, в котором мы его знаем.
Опубликовано: Антон Райт
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