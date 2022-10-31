По оценкам, из-за климатических изменений какао (растение) исчезнет уже к 2050 году

Растения какао выращивают на очень узкой полосе земного шара: они растут только вокруг экватора, в местах с относительно стабильной температурой и влажностью в течение года.

Однако в следующие десятилетия климат этих регионов может стать теплее и суше — тогда какао будет негде выращивать.

Гигантские шоколадные компании, такие как Mars, усиленно ищут решения вместе с учеными — они пытаются создать ГМО-растения, способные выдерживать эти условия.

Но что известно точно — мы медленно, но верно приближаемся к концу шоколада в том виде, в котором мы его знаем.