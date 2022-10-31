Лосось ускоряет рост волос
2022-10-31 19:06
Лосось, сардины и скумбрия — это рыба, которая содержит большое количество жирных кислот, в частности омега-3.
Омега-3, которые помогают поддерживать здоровье и блеск волос, а также предотвращают их выпадение.
В рыбе также содержится белок и биотин, которые улучшают прочность волос и предотвращают их ломкость.
Опубликовано: Антон Райт
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