Молдавская оппозиция обвиняет власти в «необоснованном насилии»

Оппозиционная молдавская Партия социалистов требует от Генпрокуратуры страны расследования действий местных полицейских во время акций протеста.

Представители партии утверждают, что во время акции в Кишиневе 30 октября силовики применяли к протестующим «необоснованное насилие».

Социалисты требуют не только правовой оценки этим действиям, но и раскрытия информации о том, кто отдавал приказы.

Они заявляют, что участники акции не мешали проведению каких-либо мероприятий, и они имели полное право на демонстрацию