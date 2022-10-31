Молдавская оппозиция обвиняет власти в «необоснованном насилии»
2022-10-31 19:25
Оппозиционная молдавская Партия социалистов требует от Генпрокуратуры страны расследования действий местных полицейских во время акций протеста.
Представители партии утверждают, что во время акции в Кишиневе 30 октября силовики применяли к протестующим «необоснованное насилие».
Социалисты требуют не только правовой оценки этим действиям, но и раскрытия информации о том, кто отдавал приказы.
Они заявляют, что участники акции не мешали проведению каких-либо мероприятий, и они имели полное право на демонстрацию
Опубликовано: Светлана Репина
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