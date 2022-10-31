Жизнь ребенка попавшего под колеса депутата под угрозой
2022-10-31 19:37
Попавший ребенок под машину депутата «Единая Россия» находится в критическом состоянии
На днях в Новосибирской области, городе Татарск член партии «Единая Россия» и ответственное лицо за безопасность местного движения на дорогах Сергей Мамонтов сбил на своей машине шестилетнего мальчика.
Уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко сообщает, что положение у ребенка тяжелое и скорее всего могут быть внутренние повреждения, поэтому 1 ноября он эвакуируется уже в Новосибирск.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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