Болезненный шопоголизм истощает нервную систему человека, и практически съедает его жизнь
Шопоголизм это настоящая зависимость человека от покупок, которая относится к категории психологических расстройств и способна разрушить даже благополучную жизнь.
Многие зависимые от покупок, осознав проблему, отправляются за помощью к психологам и психотерапевтам. Это верный шаг в направлении решения вопроса. Но как формируется такой тип зависимости, и что мы, пока еще здоровые люди, которые замечают в себе склонность к пристрастию к немотивированным покупкам, можем сделать, чтобы склонность не переросла в зависимость. Одна из женщин, столкнувшихся с этой проблемой, имя которой мы называть не будем, поделилась своей историей.
По ее словам, до двадцати лет она была равнодушна к покупкам и к деньгам, как таковым, но при этом жизнь казалась серой и унылой. А потом в ее жизни произошла болезненная личная драма. Молодой человек, с которым девушка встречалась, оставил ее ради отношений с другой своей подружкой.
Для нашей героини это был страшный удар. И, чтобы от него оправиться, она стала искать для себя источники удовольствий при отсутствии любимого человека рядом. И самой яркой такой эмоциональной силой стали покупки. Сначала она радовалась, что нашла собственный стиль в одежде, потом стала покупать украшения, и получала удовольствие от того, как выглядит, надевая их, а потом ее нездоровое пристрастие стало прогрессировать.
По ее словам, она очень любит сумки. И в настоящий момент в ее доме столько сумок, что хватит не на один десяток лет, и некоторые она даже, скрепя сердце, выбрасывает. Также ее страстью являются шубы. В ее гардеробе их уже четыре, не считая зимних курток. А еще она обожает платья и, в общем, список можно продолжать.
Но девушка вовремя осознала, что что-то с ее увлечением покупками не так. По ее словам, все началось с радости от приобретения новой вещи, и эта радость дарит настолько яркие переживания, что малейший стресс в жизни требует новой порции положительных эмоций. И человек начинает вознаграждать себя походами в магазин. А потом уже покупает все, что захочется при наличии нужной суммы.
Выходом из ситуации она называет критический взгляд на вещи. При покупке она уговаривала себя, что вот купит эту последнюю вещь, и остановится. Но в следующий раз все повторялось. Шкафы ломились от по большому счету не нужных вещей, а средств становилось все меньше.
Тогда она первым делом запретила себе спонтанные покупки. Ей надоело жить на копейки после очередного рейда по магазинам. Вторым шагом стал поиск минусов неоправданных покупок, а следующим сознательное фиксирование на симптоматике зависимости, в которую входило предвкушение, радость от предстоящей покупки, и забывание при этом истинной потребности.
Но, по убеждению нашей героини, отличной техникой борьбы с шопоголизмом для нее стало ведение записей о том, что она чувствует, перед тем как совершить покупку, и планирование расходов с холодной головой. Конечно, зависимость не исчезает по мановению волшебной палочки. Это трудоемкий путь, но выздоровление возможно!
Опубликовано: Elsa
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