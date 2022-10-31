Алиев поблагодарил Путина за помощь в разрешении конфликта с Арменией

Лидер Азербайджана поблагодарил президента России за помощь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в урегулировании противоречий с Арменией и решением карабахского вопроса.

"Трехстороння декларация между Россией, Арменией и Азербайджаном положила конец многолетнему конфликту", - сказал азербайджанский лидер.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали трехстороннее соглашение, предусматривающее прекращение огня и военных действий в районе Нагорного Карабаха.