Алиев поблагодарил Путина за помощь в разрешении конфликта с Арменией
2022-10-31 19:51
Лидер Азербайджана поблагодарил президента России за помощь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в урегулировании противоречий с Арменией и решением карабахского вопроса.
"Трехстороння декларация между Россией, Арменией и Азербайджаном положила конец многолетнему конфликту", - сказал азербайджанский лидер.
В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали трехстороннее соглашение, предусматривающее прекращение огня и военных действий в районе Нагорного Карабаха.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Алиев поблагодарил Путина за помощь в разрешении конфликта с Арменией
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