ООН готова участвовать в расследовании теракта в Черном море

В ООН заявили о готовности участвовать в расследовании атаки на рейд Севастополя.

31 октября РИА Новости сообщили, что замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на заседании СБ заявил, что ООН готова вместе со сторонами расследовать обстоятельства атаки на рейд Севастополя и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях.

Гриффитс подчеркнул, что ООН будет считать злоупотреблением зерновой сделкой ее использование для получения военного преимущества.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна по Черному морю из трех портов, включая Одессу.