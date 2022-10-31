Япония не отказывается от участия в проекте «Сахалин-1», несмотря на санкции

По информации издания Nikkei, Япония сохранит свое участие в проекте «Сахалин-1», чтобы обеспечить стабильные поставки энергоносителей в страну.

Сообщается, что японские власти намерены продолжить участие в проекте, несмотря на санкции стран Запада против России.

Однако официальное решение по этому поводу еще не принято, предварительно пройдут переговоры с нефтегазовыми компаниями страны.

Nikkei напоминает, что сейчас Япония импортирует большую части нефти с Ближнего Востока.