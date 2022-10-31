Япония не отказывается от участия в проекте «Сахалин-1», несмотря на санкции
2022-10-31 20:04
По информации издания Nikkei, Япония сохранит свое участие в проекте «Сахалин-1», чтобы обеспечить стабильные поставки энергоносителей в страну.
Сообщается, что японские власти намерены продолжить участие в проекте, несмотря на санкции стран Запада против России.
Однако официальное решение по этому поводу еще не принято, предварительно пройдут переговоры с нефтегазовыми компаниями страны.
Nikkei напоминает, что сейчас Япония импортирует большую части нефти с Ближнего Востока.
Опубликовано: Светлана Репина
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
NBC News: Байден вышел из себя и накричал на Зеленского в разговоре о вооружении для Украины
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
ООН не увидела нарушений зерновой сделки в атаке на Севастополь
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров