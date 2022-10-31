Рогов сообщил об отмене в Запорожье призыва на срочную службу в российскую армию
2022-10-31 20:30
Владимир Рогов сообщил об отмене в Запорожье призыва на срочную службу в российскую армию.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил информационному порталу РИА Новости о том что в этом году призыва на срочную службу в российскую армию в Запорожской области не будет.
Член главного совета администрации региона Владимир Рогов подчеркивает: «Количество запорожцев, воюющих за освобождение родной области от нацистской оккупации, составляет около четырех тысяч человек».
Опубликовано: Илья Крылов
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
NBC News: Байден вышел из себя и накричал на Зеленского в разговоре о вооружении для Украины
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
ООН не увидела нарушений зерновой сделки в атаке на Севастополь
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров