Владимир Рогов сообщил об отмене в Запорожье призыва на срочную службу в российскую армию.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил информационному порталу РИА Новости о том что в этом году призыва на срочную службу в российскую армию в Запорожской области не будет.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов подчеркивает: «Количество запорожцев, воюющих за освобождение родной области от нацистской оккупации, составляет около четырех тысяч человек».