Попытка украинских войск в прорыве линии обороны была отбита
2022-10-31 20:39
Российские войска отразили удар ВСУ при попытке прорыва линии обороны на бериславском направлении.
Виктор Стремоусов сообщил, что 31 октября ВСУ предприняли попытку в прорыве линии обороны на бериславском направление в Херсонской области, которая была отбита русскими военным.
Следует отметить, что как сообщалось ранее в Минобороне, все попытки атаки в Херсонской области, которые совершались украинскими войсками, были безуспешны.
Опубликовано: Анастасия Меллер
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
NBC News: Байден вышел из себя и накричал на Зеленского в разговоре о вооружении для Украины
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
ООН не увидела нарушений зерновой сделки в атаке на Севастополь
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров