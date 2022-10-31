Попытка украинских войск в прорыве линии обороны была отбита

Российские войска отразили удар ВСУ при попытке прорыва линии обороны на бериславском направлении.

Виктор Стремоусов сообщил, что 31 октября ВСУ предприняли попытку в прорыве линии обороны на бериславском направление в Херсонской области, которая была отбита русскими военным.

Следует отметить, что как сообщалось ранее в Минобороне, все попытки атаки в Херсонской области, которые совершались украинскими войсками, были безуспешны.