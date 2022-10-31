С 1 ноября Норвегия повышает уровень боеготовности Вооруженных сил

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что с 1 ноября в стране повышается готовность вооруженных сил, сообщает NRK.

Норвегия уделяет особое внимание защите, среди прочего, критически важной инфраструктуры, включая нефтяные месторождения и газопроводы.

"Действия России привели к самой серьезной ситуации в политике безопасности за последние десятилетия", - подчеркнул Стёре.

Он добавил, что все страны НАТО, включая Норвегию, должны быть бдительны к угрозам, разведывательной деятельности или попыткам сформировать мнение.

По словам Эйрика Кристофферсена, командующего норвежскими вооруженными силами, на практике повышение готовности будет означать "изменение приоритетов".

Вооруженные силы выделяют дополнительные ресурсы на обнаружение угроз, морское наблюдение и патрулирование критически важных объектов инфраструктуры (нефтяных и газовых месторождений, трубопроводов).

Однако другие виды деятельности, такие как тренировочные полеты норвежских истребителей в США, будут ограничены, чтобы обеспечить полное присутствие военно-воздушных сил в Норвегии. Некоторые планы являются секретными.

По данным ежедневной газеты VG, западная разведка недавно определила норвежские источники энергии как потенциальную цель российских диверсионных атак. Это могут быть газопроводы, подводные кабели, а также морской транспорт.

Норвегия - член НАТО с 1949 года, и имеет почти 200-километровую сухопутную границу с Россией в Арктике, а также обширную морскую границу.

Скандинавская страна с населением 5,4 миллиона человек в настоящее время является крупнейшим экспортером природного газа в Европейский Союз, на долю которого приходится около четверти всего импорта после ограничения поставок из России.

Правительство Норвегии приняло решение увеличить военные расходы. Цель - усиление севера страны в военном отношении. По данным портала The Barents Observer, Норвегия хотела бы координировать действия войск НАТО в этом районе. Предлагаемый оборонный бюджет составляет 75,8 млрд крон, что на 6,8 млрд крон больше, чем в 2022 году.

В Норвегии обязательная военная служба действует с 2016 года. Обучение длится 19 месяцев и предназначено как для мужчин, так и для женщин. Каждый год доступно ограниченное количество мест, в результате чего служба в основном предоставляется на добровольной основе.