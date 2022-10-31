WOO: нефтедобыча в России уменьшится к 2027 году, но потом снова возрастет
2022-10-31 21:12
Организация World Oil Outlook (WOO) прогнозирует снижение объемов нефтедобычи в России до 10,1 млн баррелей в сутки к 2027 году.
Вместе с тем в отчете организации сказано, что в 2030-х годах объемы добываемой нефти снова вырастут.
По данным ОПЕК, снижение объемов нефтедобычи будет связано с низким внутренним спросом, а также эмбарго и санкциями.
Но в 20230-х годах прогнозируется увеличение объемов до 10,5 млн баррелей в сутки. В 20245 году показатель составит около 10,4 млн баррелей в сутки.
Опубликовано: Светлана Репина
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
NBC News: Байден вышел из себя и накричал на Зеленского в разговоре о вооружении для Украины
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
ООН не увидела нарушений зерновой сделки в атаке на Севастополь
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров