NBC News: Байден вышел из себя и накричал на Зеленского в разговоре о вооружении для Украины

Во время июньского телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским возникла напряженность. Президент США разозлился и повысил голос на украинского президента, сообщает NBC News.

Американский портал NBC News приводит информацию от четырех человек, которым известно содержание июньского разговора. Джо Байден сообщил Зеленскому о перечислении еще одного миллиарда долларов в поддержку Украины. А тот в ответ снова начал перечислять необходимое для Украины.

Такое поведение должно Зеленского расстроило Байдена, который повысил голос и объявил, что "американский народ довольно великодушен, а его администрация и военные много работали, чтобы помочь Украине, и Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности". Байден сообщил Зеленскому, что вопросы обороны и вооружений нужно решать по военным каналам.

NBC сообщает, что Джо Байден отреагировал таким образом, потому что осознавал, что готовность поддержать Украину в Конгрессе и среди американцев может ослабевать.

Источники сообщают , что отношения между Вашингтоном и Киевом улучшились после заявления президента Зеленского в Twitter, в котором он восхвалял щедрость американцев.

Окружающие президента Байдена говорили, что до звонка 15 июня разочарование в отношении Зеленского росло в течение нескольких недель. Байден и некоторые его высокопоставленные советники посчитали, что администрация делает все, что в ее силах, как можно быстрее, но украинский президент пока публично говорит только о том, что не сделано.