Небензя: РФ без досмотра не разрешит проход судов с зерном через Черное море

Василий Небензя заявил, что Россия примет меры по контролю судов с зерном в Черном море.

31 октября РИА Новости сообщили, что постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что договоренности по экспорту зерна по Черному морю не должны выполняться без участия России.

Он добавил, что российские власти намерены принять самостоятельные меры по контролю сухогрузов, пропущенных Совместным координационным центром без согласования с Россией.

По словам российского представителя, крест на гуманитарном аспекте зерновой сделки поставила атака украинских военных на Черноморский флот и теперь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, участвующих в "зерновой сделке", поэтому Москва приостанавливает ее реализацию на неопределённый срок.