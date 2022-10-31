Киеву предоставят 300 беспилотников для украинской армии
В скором времени Украина получит 300 беспилотных летательных аппаратов для своей армии.
Вице-премьер и министр цифровой информации Украины Михаил Федоров в интервью Forbes Украина сообщил, что хоть и есть сложности с импортом запчестей БПЛА, но тем не менее к концу года Киев по заключенным контрактам получит еще 300 беспилотных аппаратов для ВСУ.
Как сообщалось ранее, посол Украины в Турции Василий Бондар заявил, что Baykar, компания которая выпускает ударные бесплотники Bayraktar, купила на территории украинского государства земельный участок для строительства завода, который и будет выпускать их продукцию.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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