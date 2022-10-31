Рогов: ВС РФ нанесли удар из РСЗО «Смерч» по базе иностранных наёмников ВСУ
Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о нанесённом российскими военными ударе по базе иностранных наёмников ВСУ в пригороде Запорожья.
31 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что служащие Вооружённых сил РФ нанесли высокоточный удар из реактивной системы залпового огня «Смерч» по базе иностранных наёмников, сражающихся за Украину, которые базировались на газораспределительной станции в пригороде Запорожья.
Рогов добавил, что в результате нанесённого солдатами ВС РФ удара были уничтожены около 40 бойцов «Иностранного легиона» ВСУ, ещё несколько получили ранения и были госпитализированы в местные учреждения здравоохранения, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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