Известия: гроссмейстер Анатолий Карпов подключен к ИВЛ

Издание «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщает, что гроссмейстер Анатолий Карпов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По информации источника, у шахматиста диагностирован отек мозга, переломы височных костей, гематомы головы и кровоизлияние. Кроме того, у Карпова есть хронические заболевания.

Ранее сообщалось, что Анатолия Карпова нашли у здания Госдумы, он был без сознания.

Дочь гроссмейстера сообщила, что нападения на него не было, травмы имеют бытовой характер. Сообщалось также, что шахматист был в состоянии алкогольного опьянения.