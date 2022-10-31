Известия: гроссмейстер Анатолий Карпов подключен к ИВЛ
Издание «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщает, что гроссмейстер Анатолий Карпов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
По информации источника, у шахматиста диагностирован отек мозга, переломы височных костей, гематомы головы и кровоизлияние. Кроме того, у Карпова есть хронические заболевания.
Ранее сообщалось, что Анатолия Карпова нашли у здания Госдумы, он был без сознания.
Дочь гроссмейстера сообщила, что нападения на него не было, травмы имеют бытовой характер. Сообщалось также, что шахматист был в состоянии алкогольного опьянения.
Опубликовано: Светлана Репина
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