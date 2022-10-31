Пригожин: пока дети олигархов и чиновников не пошли воевать, мобилизация не окончена
Российский бизнесмен заявил о необходимости призыва в армию детей российских олигархов и чиновников.
Бизнесмен и доверенное лицо президента Российской Федерации Евгений Пригожин выразил убежденность в необходимости призыва детей российских олигархов и чиновников.
"В ходе частичной мобилизации, российская элита уклонилась от призыва в армию. Они как жили в состоянии бесконечного комфорта, так и продолжают жить. Пока дети российских олигархов и чиновников не будут призваны на военную службу, полной мобилизации не произойдет", - сказал Пригожин.
Ранее сообщалось об обращении Евгения Пригожина в Генеральную прокуратуру России о блокировке YouTube.
Опубликовано: Максим Алексеев
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