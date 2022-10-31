В Харьковской области прогремели несколько взрывов
Украинские СМИ сообщают, что в Харьковской области прогремели несколько мощных взрывов.
В понедельник ночью, 31 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Харьковской области были слышны звуки мощным взрывов, однако на данный момент официальной информации по этому поводу нет.
Также ряд крупных Telegram-каналов, со ссылкой на местных жителей, сообщают о том, что в настоящее время по всей территории Харьковщины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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