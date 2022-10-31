Зеленский заявил о подписании с Чехией декларации о вступлении в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал с премьер-министром Чехии Петром Фиалов совместную декларацию об украинском членстве в НАТО.
По его словам, это поможет ускорить присоединение Украины к Североатлантическом альянсу.
Зеленский отметил, что для Украины это первый документ такого рода. В нем сказано, что страна будет усиливать сотрудничество для обеспечения стандартов НАТО.
Президент Украины пообещал подписать такие декларации и с другими странами – членами Альянса.
Опубликовано: Светлана Репина
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Зеленский объявил о подписании с Чехией декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО
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