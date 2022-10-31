В американском городе отменили празднование Хэллоуина из-за нашествия тараканов

В Виандотте, небольшом городке возле Детройта в США, некоторые улицы были закрыты 31 октября из-за нашествия тараканов.

Это означает, что в этом году дети, празднующие Хэллоуин, не смогут посещать дома на этих улицах. Городские власти обеспокоены тем, что маскировка может способствовать распространению насекомых.

По иронии судьбы празднование Хэллоуина в Виандотте, символизируемое летучими мышами, пауками и прочими "вещами", было сорвано тараканами. Решение закрыть несколько улиц тротуарами приняли городские власти, которые уже несколько дней пытаются остановить нашествие этих насекомых.

По сообщению Detroit Free Press, дежурный городской инженер Грег Майев сказал, что запрет Хэллоуина в некоторых частях города предотвратит дальнейшее распространение насекомых.

Нашествие тараканов заметили несколько дней назад сборщики мусора, которые забирали мусор перед заброшенным домом. Вскоре было обнаружено, что насекомые уже проникли в другие близлежащие здания. Муниципальные службы сразу же приступили к борьбе с вредителями, но говорят, что на их уничтожение потребуется время.

"Люди должны понимать, что есть процедуры, которым необходимо следовать, и это то, что делает город. Власти вскоре вызовут специалистов для проведения дезинсекции", — написал в социальных сетях житель Виандотта Джефф Керекес.