Зеленский подписал с премьером Чехии декларацию о членстве Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании с премьером Чехии Петром Фиалой декларации о членстве киевского режима в НАТО.
31 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём официальном Telegram-канале опубликовал видео пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в Киеве.
Зеленский заявил о подписании совместной декларации с Фиалой по вопросу членства Украины в блоке НАТО, который по словам украинского лидера является важным шагом для ускорения процедуры «евроатлантической интеграции» Киева.
Помимо прочего Владимир Зеленский выразил свои надежды касательно подписания подобных деклараций с остальными 29-ми странами-участницами Североатлантического альянса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Огородники рассказали, что необходимо сделать с кустами и деревьями сейчас
Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.Подробнее...
-
-
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Известный K-Pop певец Ли Чжи Хан погиб во время трагедии в Сеуле
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Зеленский объявил о подписании с Чехией декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров