Зеленский подписал с премьером Чехии декларацию о членстве Украины в НАТО

APS
2022-10-31 22:29

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании с премьером Чехии Петром Фиалой декларации о членстве киевского режима в НАТО.

31 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём официальном Telegram-канале опубликовал видео пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в Киеве.

Зеленский заявил о подписании совместной декларации с Фиалой по вопросу членства Украины в блоке НАТО, который по словам украинского лидера является важным шагом для ускорения процедуры «евроатлантической интеграции» Киева.

Помимо прочего Владимир Зеленский выразил свои надежды касательно подписания подобных деклараций с остальными 29-ми странами-участницами Североатлантического альянса.

Опубликовано: Диана Мудреченко