Нед Прайс: у России нет оснований для приостановки участия в зерновой сделке

Госдеп утверждает, что атака на корабли Черноморского флота не может служить основанием для приостановки участия РФ в зерновой сделке.

31 октября по сообщениям ТАСС руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что с точки зрения США и с точки зрения стран всего мира, атака на российские корабли в Черном море не может быть оправданием для остановки участия России в зерновой сделке.

Прайс утверждает, что какие бы аргументы ни приводила Россия, она не учитываem, что это решение заблокирует, затруднит доставку зерна в страны мира, которые в нем отчаянно нуждаются.

Ранее сообщалось, что в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке, поскольку никак не может гарантировать безопасность гражданских судов.