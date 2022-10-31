Нед Прайс: у России нет оснований для приостановки участия в зерновой сделке
Госдеп утверждает, что атака на корабли Черноморского флота не может служить основанием для приостановки участия РФ в зерновой сделке.
31 октября по сообщениям ТАСС руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что с точки зрения США и с точки зрения стран всего мира, атака на российские корабли в Черном море не может быть оправданием для остановки участия России в зерновой сделке.
Прайс утверждает, что какие бы аргументы ни приводила Россия, она не учитываem, что это решение заблокирует, затруднит доставку зерна в страны мира, которые в нем отчаянно нуждаются.
Ранее сообщалось, что в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке, поскольку никак не может гарантировать безопасность гражданских судов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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