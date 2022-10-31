Зеленский объявил о подписании с Чехией декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО

APS
2022-10-31 22:45

Президент Украины заявил, что для ускоренной интеграции страны в НАТО с Чехией подписана декларация о членстве в альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Чехии Петром Фиалой декларацию для ускоренного присоединения Киева к альянсу.

"Подписано несколько важных документов. В особенности хочется отметить нашу совместную с Чехией декларацию о членстве Украины в НАТО", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что декларация позволит зафиксировать усиление дальнейшего сотрудничества Киева и Североатлантического альянса.

Опубликовано: Максим Алексеев