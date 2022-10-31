Госдеп: США поддержат все усилия ООН по сохранению зерновой сделки
Госдеп утверждает, что атака на корабли Черноморского флота не может служить основанием для приостановки участия РФ в зерновой сделке.
31 октября по сообщениям ТАСС руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов сообщил, что Администрация США готова поддержать все усилия генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, направленные на сохранение и продление сделки по экспорту зерна по Черному морю.
Госдепартамент США в понедельник утверждал, что атака на корабли Черноморского флота не может служить основанием для приостановки участия России в зерновой сделке так, как по версии Прайса это не вопрос отношений между Россией и Украиной, а -это настоятельное требование со стороны большей части мира, все развивающиеся страны мира нуждаются в этом зерне - полагает Прайс.
Опубликовано: Елена Калиновская
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