Огородники рассказали, что необходимо сделать с кустами и деревьями сейчас

Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.

Правильная осенняя подкормка:

Некоторые окапывают кусты и деревья. Сначала внесите двойной суперфосфат, после чего нужно перекопать приствольные круги.

Но мы этого не делаем. Просто косим траву вокруг кустов и деревьев, и раскладываем её тут же. Поэтому ничем не болеют я писала про пользу такой скошенной травы. И тогда не нужно копать землю, ведь этот труд не из лёгких.

Подкормка является важным мероприятием, её необходимо сделать прямо сейчас. Можно приобрести специальную осеннюю подкормку, где есть сбалансированный состав веществ, чтобы использовать её. Мне нравится осеннее Буйнакское удобрение, Ому.

Если бы осень была не такой дождливой, то сначала необходимо полить кусты и деревья, после чего их можно удобрять. Ведь влагозарядный полив очень важен для крупных растений. Тогда они лучше перезимуют. Но так как осенью во многих регионах были обильные дожди, дополнительно поливать не нужно.

Но когда вы будете выливать воду из бочек на зиму, то можете дополнительно полить ею деревья.

От болезней:

Чтобы в следующем году кусты и деревья ничем не болели, опрыскайте их препаратом, содержащим медь, или специализированным фунгицидом. Для груш я использую Скор, поэтому они перестали болеть паршой.

Весной также сможете использовать этот препарат. А ещё можно будет развести спичечный коробок удобрения мочевина в ведре воды и опрыскать деревья кусты этим раствором.

Также сейчас нужно убрать лишайник, с ветвей кустов и деревьев. Делать это лучше после дождя. Тогда он легко уберётся. Расстелите под этими растениями плёнку и щёткой с жёсткой щетиной снимите лишайник.

На зиму я заматываю стволы саженцев садовым бинтом. Его можно сделать самим. Для этого просто порежьте плотный белый лутрасил или спанбонд на ленты. Затем обмотайте стволы деревьев. Но делать это нужно довольно плотно, чтобы под садовые бинты не заползли вредители, которые захотят перезимовать в тепле.