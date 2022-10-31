Прокуратура США вынесла обвинение напавшему на Пелоси

Минюстиций США предъявила обвинение Дэвиду Дэпепи в вооруженном нападении на Пелоси.

31 октября в пресс-релизе Министерства юстиций США была опубликована новость о том, что прокуратура Северного округа Калифорнии предъявило обвинение 42-летнему Дэвиду Депепи за вооруженное нападение на члена госслужащего и в попытке украсть должностное лицо США.

Как сообщалось ранее, утром 28 октября нападавший с молотком проникнул в резиденцию спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, которой на тот момент не оказалось дома, но в ходе чего ее муж Пол получил травму черепа и серьезные повреждения правой руки.

Окружной прокурор Сан-Франциско Бру Дженкинс заявила, что предположительно суд над нападавшим будет 1 ноября.