Прокуратура США вынесла обвинение напавшему на Пелоси
Минюстиций США предъявила обвинение Дэвиду Дэпепи в вооруженном нападении на Пелоси.
31 октября в пресс-релизе Министерства юстиций США была опубликована новость о том, что прокуратура Северного округа Калифорнии предъявило обвинение 42-летнему Дэвиду Депепи за вооруженное нападение на члена госслужащего и в попытке украсть должностное лицо США.
Как сообщалось ранее, утром 28 октября нападавший с молотком проникнул в резиденцию спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, которой на тот момент не оказалось дома, но в ходе чего ее муж Пол получил травму черепа и серьезные повреждения правой руки.
Окружной прокурор Сан-Франциско Бру Дженкинс заявила, что предположительно суд над нападавшим будет 1 ноября.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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