Сын Майкла Джексона Принц: «Я думаю о нем каждый день»
Принц Джексон, сын Майкла Джексона, говорит, что думает об отце каждый день и очень скучает по нему.
25-летний Принц отмечает, что наследие короля поп-музыки нужно поддерживать. Он хотел бы знать, как лучше это делать с точки зрения его отца.
Принц утверждает, что слушает музыку Майкла Джексона регулярно, и в ней очень много его личности.
Семья Джексон ежегодно устраивает мероприятие на Хэллоуин с целью сбора средств для своих благотворительных организаций — Heal Los Angeles Foundation и DeeDee Jackson Foundation.
Опубликовано: Светлана Репина
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