Путин: говорит о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном преждевременно

Президент России заявил, что говорить о полноценном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном пока преждевременно.

Вести разговор о полноценном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном пока преждевременно, заявил президент России Владимир Путин. Составляющие такого соглашения - это предмет компромиссов, подчеркнул он.

"По мирному договору говорить пока рано", - сказал президент России.

10 сентября 2020 года было заключено трехстороннее соглашение Армении и Азербайджана при посредничестве России о прекращении огня и обмене военнопленными. Полноценного мирного договора между Ереваном и Баку в настоящий момент нет.