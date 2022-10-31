Путин: говорит о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном преждевременно
Президент России заявил, что говорить о полноценном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном пока преждевременно.
Вести разговор о полноценном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном пока преждевременно, заявил президент России Владимир Путин. Составляющие такого соглашения - это предмет компромиссов, подчеркнул он.
"По мирному договору говорить пока рано", - сказал президент России.
10 сентября 2020 года было заключено трехстороннее соглашение Армении и Азербайджана при посредничестве России о прекращении огня и обмене военнопленными. Полноценного мирного договора между Ереваном и Баку в настоящий момент нет.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
Огородники рассказали, что необходимо сделать с кустами и деревьями сейчас
Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.Подробнее...
-
-
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Путин назвал число не участвующих в боевых действиях мобилизованных граждан
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Песков пообещал, что у россиян не будет проблем с выездом из страны после окончания мобилизации
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров