Путин уверен, что на российский газ всегда найдутся покупатели
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что желающих купить российский газ достаточно много.
При этом он отметил, что с Европой очень сложно работать напрямую. «Европейцы, как почти всегда это бывает, рот закрыли, молчат, как будто так и надо. Несмотря на то, что это подрывает в корне их интересы», — сказал Президент.
По его словам, работать с Турцией значительно проще, а Эрдоган является человеком слова.
Путин также возмутился обвинениям в адрес России по поводу подрыва «Северных потоков».
Опубликовано: Светлана Репина
-
Огородники рассказали, что необходимо сделать с кустами и деревьями сейчас
Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.Подробнее...
-
-
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Путин назвал число не участвующих в боевых действиях мобилизованных граждан
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Песков пообещал, что у россиян не будет проблем с выездом из страны после окончания мобилизации
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров