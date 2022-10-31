Путин уверен, что на российский газ всегда найдутся покупатели

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что желающих купить российский газ достаточно много.

При этом он отметил, что с Европой очень сложно работать напрямую. «Европейцы, как почти всегда это бывает, рот закрыли, молчат, как будто так и надо. Несмотря на то, что это подрывает в корне их интересы», — сказал Президент.

По его словам, работать с Турцией значительно проще, а Эрдоган является человеком слова.

Путин также возмутился обвинениям в адрес России по поводу подрыва «Северных потоков».

