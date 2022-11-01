Человек, ворвавшийся в дом Пелоси, рассказал, зачем он это сделал

Дэвид ДеПейп, который был задержан после вторжения в дом Нэнси Пелоси и нападения на ее мужа, собирался разбить коленные чашечки спикеру Палаты представителей США.

По его мнению, Нэнси Пелоси является лидером лжи, рассказанной Демократической партией. ДеПейп собирался показать ее Конгрессу, чтобы продемонстрировать, что действия имеют последствия.

Согласно записям его интернет-активности, ДеПейп был сторонником ряда заговоров, продвигаемых в правых СМИ, в том числе QAnon и веры в то, что выборы 2020 года были украдены.

ДеПейп также поставил под сомнение профилактические меры против COVID, такие как вакцинация и ношение масок, пропагандировал антисемитские убеждения и защищал бывшего президента Дональда Трампа.