Gap не сдержал обещание о прекращении поставок одежды в Россию

В марте ритейлер одежды Gap Inc присоединился к многочисленным западным компаниям, пообещав прекратить поставки продукции в Россию.

Но отчеты российской таможни, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показывают, что в период с 11 марта по 16 июля франчайзи Gap в Москве получил 1585 партий одежды заявленной стоимостью 5,2 млн долларов.

В компании Gap такую ситуацию объяснили тем, что заказы принимаются на много месяцев вперед.

Там также отметили, что некоторые поставки были задержаны из-за длительного транзита через Турцию и дополнительного времени обработки на российской таможне.