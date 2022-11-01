Gap не сдержал обещание о прекращении поставок одежды в Россию
В марте ритейлер одежды Gap Inc присоединился к многочисленным западным компаниям, пообещав прекратить поставки продукции в Россию.
Но отчеты российской таможни, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показывают, что в период с 11 марта по 16 июля франчайзи Gap в Москве получил 1585 партий одежды заявленной стоимостью 5,2 млн долларов.
В компании Gap такую ситуацию объяснили тем, что заказы принимаются на много месяцев вперед.
Там также отметили, что некоторые поставки были задержаны из-за длительного транзита через Турцию и дополнительного времени обработки на российской таможне.
Опубликовано: Светлана Репина
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