Десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги в поддержку Украины

Десятки тысяч чехов вышли на главную площадь Праги против роста экстремизма, через два дня после того, как коалиция ультраправых политических движений провела акцию протеста в том же месте.

Размахивая флагами Чехии, США, НАТО и Украины, многие в толпе выразили поддержку Украине. Предыдущая акция была направлена против НАТО и Евросоюза.

Надписи на плакатах в воскресенье гласили: «Чехия против страха» и «Мы справимся с этим».

Демонстрация также включала видеовыступление первой леди Украины Елены Зеленской, которая призвала людей оставаться сосредоточенными на том, что происходит в ее стране.