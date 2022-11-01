Десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги в поддержку Украины
Десятки тысяч чехов вышли на главную площадь Праги против роста экстремизма, через два дня после того, как коалиция ультраправых политических движений провела акцию протеста в том же месте.
Размахивая флагами Чехии, США, НАТО и Украины, многие в толпе выразили поддержку Украине. Предыдущая акция была направлена против НАТО и Евросоюза.
Надписи на плакатах в воскресенье гласили: «Чехия против страха» и «Мы справимся с этим».
Демонстрация также включала видеовыступление первой леди Украины Елены Зеленской, которая призвала людей оставаться сосредоточенными на том, что происходит в ее стране.
Опубликовано: Светлана Репина
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Десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги в поддержку Украины
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