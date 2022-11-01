В России появилась новая платежная система «Астрасенд»

APS
2022-11-01 01:43

Центробанк России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд». Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Оператором данной платежной системы является небанковская кредитная организация «Инкахран».

Система позволяет совершать денежные переводы по России, а также за ее пределы.

Переводы возможны в российских рублях и американских долларах. Список стран, в которые можно будет отправить деньги через «Астрасенд», обещают опубликовать на сайте системы.

Опубликовано: Светлана Репина