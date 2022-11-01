В России появилась новая платежная система «Астрасенд»
Центробанк России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд». Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.
Оператором данной платежной системы является небанковская кредитная организация «Инкахран».
Система позволяет совершать денежные переводы по России, а также за ее пределы.
Переводы возможны в российских рублях и американских долларах. Список стран, в которые можно будет отправить деньги через «Астрасенд», обещают опубликовать на сайте системы.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Огородники рассказали, что необходимо сделать с кустами и деревьями сейчас
Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.Подробнее...
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Байдена возмутила сверхприбыль американских нефтяных компаний от конфликта на Украине
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги в поддержку Украины
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров