Слуцкий: Россия может показать Западу мастер-класс по миротворчеству

APS
2022-11-01 01:49

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия может показать коллективному Западу мастер-класс по миротворчеству.

По его словам, таким примером стали переговоры между Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, состоявшиеся в Сочи.

Депутат отметил, что России последовательно и эффективно способствует примирению Армении и Азербайджана.

Слуцкий предложил коллективному Западу взять на вооружение такой опыт, а не «впадать в очередной русофобский раж».

Опубликовано: Светлана Репина