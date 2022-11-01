Слуцкий: Россия может показать Западу мастер-класс по миротворчеству
Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия может показать коллективному Западу мастер-класс по миротворчеству.
По его словам, таким примером стали переговоры между Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, состоявшиеся в Сочи.
Депутат отметил, что России последовательно и эффективно способствует примирению Армении и Азербайджана.
Слуцкий предложил коллективному Западу взять на вооружение такой опыт, а не «впадать в очередной русофобский раж».
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Огородники рассказали, что необходимо сделать с кустами и деревьями сейчас
Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.Подробнее...
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Байдена возмутила сверхприбыль американских нефтяных компаний от конфликта на Украине
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги в поддержку Украины
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров