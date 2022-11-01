Глава Белгородской области раскритиковал качество укрытий от обстрелов со стороны Украины
Вячеслав Гладков назвал выполнение его поручения о подготовке укрытий в подвалах жилых домов очень формальными.
Губернатор Белгородской области, граничащей с Украиной, раскритиковал муниципальные власти за формальное отношение к подготовке убежишь для гражданского населения на случай обстрелов со стороны ВСУ.
Вячеслав Гладков, напомнил, что поручение было сформулировано достаточно просто и заключалось в необходимости оборудовать бомбоубежища в подвалах жилых домов. Ключ от подвала должен находится в одной из квартир на первом этаже.
Сам подъезд необходимо оборудовать плакатами, чтобы люди могли ориентироваться куда идти в случае обстрела.;
Глава региона подчеркнул, что эта работа пока выстроена на крайне слабом уровне.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Огородники рассказали, что необходимо сделать с кустами и деревьями сейчас
Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.Подробнее...
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
СБУ провела обыски в двух епархия православной церкви Украины
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
В России началась осенняя призывная компания в армию
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров