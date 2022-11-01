Глава Белгородской области раскритиковал качество укрытий от обстрелов со стороны Украины

Вячеслав Гладков назвал выполнение его поручения о подготовке укрытий в подвалах жилых домов очень формальными.

Губернатор Белгородской области, граничащей с Украиной, раскритиковал муниципальные власти за формальное отношение к подготовке убежишь для гражданского населения на случай обстрелов со стороны ВСУ.

Вячеслав Гладков, напомнил, что поручение было сформулировано достаточно просто и заключалось в необходимости оборудовать бомбоубежища в подвалах жилых домов. Ключ от подвала должен находится в одной из квартир на первом этаже.

Сам подъезд необходимо оборудовать плакатами, чтобы люди могли ориентироваться куда идти в случае обстрела.;

Глава региона подчеркнул, что эта работа пока выстроена на крайне слабом уровне.