Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о конце конфликта в Нагорном Карабахе
Владимир Путин, Ильхам Илиев и Никол Пашинян опубликовали трёхстороннее заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, являющимся спорной территорией для Еревана и Баку.
В среду утром стало известно, что по итогам вчерашней встречи Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном лидеры трёх стран обнародовали коллективную резолюцию, которая подтверждает направленность Москвы, Баку и Еревана на нормализации обстановки в Нагорном Карабахе.
Подписанный Алиевым, Путиным и Пашиняном документ уведомляет, что российские миротворцы внесли весовый вклад в окончание боевых действий в приграничных регионах Армении и Азербайджана, ввиду чего стороны хотят подписать мирный договор.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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