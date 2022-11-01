Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о конце конфликта в Нагорном Карабахе

Владимир Путин, Ильхам Илиев и Никол Пашинян опубликовали трёхстороннее заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, являющимся спорной территорией для Еревана и Баку.

В среду утром стало известно, что по итогам вчерашней встречи Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном лидеры трёх стран обнародовали коллективную резолюцию, которая подтверждает направленность Москвы, Баку и Еревана на нормализации обстановки в Нагорном Карабахе.

Подписанный Алиевым, Путиным и Пашиняном документ уведомляет, что российские миротворцы внесли весовый вклад в окончание боевых действий в приграничных регионах Армении и Азербайджана, ввиду чего стороны хотят подписать мирный договор.