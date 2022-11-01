МАГАТЭ начало инспекцию на объектах Украины в поисках «грязной бомбы»

Делегации МАГАТЭ прибыли в Украину после обвинений России в сторону Киева о создании "грязной бомбы", являющейся ядерным оружием кустарного производства.

Утром 1 ноября стало известно, что первые делегации международного ядерного агентства МАГАТЭ прибыли на территорию Украины по личному поручению генерального директора организации Рафаэля Гросси, который сообщил о старте операции по поиску "грязной бомбы" на объектах украинской энергетики после обвинений Киева от Минобороны РФ в том, что украинские войска создают ядерное оружие.

По словам Гросси, члены МАГАТЭ намереваются обнародовать доклад об исследовании украинских энергетических предприятий до конца недели.